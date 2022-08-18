Войцех Новицкий выиграл ЧЕ в метании молота с лучшим результатом сезона в мире

Олимпийский чемпион польский спортсмен Войцех Новицкий завоевал золото чемпионата Европы по лёгкой атлетике в метании молота. В пятой попытке Новицкий отправил снаряд на отметку 82 метра ровно и стал лидером мирового сезона. Второе место занял венгр Бенце Халас, бронзу завоевал норвежец Эйвинд Хенриксен.
Отметим, что в финальных соревнованиях участвовал спортсмен с Украины Михаил Кохан, ставший пятым с броском на 78,48 метра. Этот результат Кохан показал в первой попытке. Всего он исполнил два результативных броска.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Молот. Мужчины
1. Войцех Новицкий (Польша) – 82,00.
2. Бенце Халас (Венгрия) – 80,92.
3. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) – 79,45.
4. Павел Файдек (Польша) – 79,15.
5. Михаил Кохан (Украина) – 78,48.
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