Войцех Новицкий выиграл ЧЕ в метании молота с лучшим результатом сезона в мире

Олимпийский чемпион польский спортсмен Войцех Новицкий завоевал золото чемпионата Европы по лёгкой атлетике в метании молота. В пятой попытке Новицкий отправил снаряд на отметку 82 метра ровно и стал лидером мирового сезона. Второе место занял венгр Бенце Халас, бронзу завоевал норвежец Эйвинд Хенриксен.

Отметим, что в финальных соревнованиях участвовал спортсмен с Украины Михаил Кохан, ставший пятым с броском на 78,48 метра. Этот результат Кохан показал в первой попытке. Всего он исполнил два результативных броска.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Молот. Мужчины

1. Войцех Новицкий (Польша) – 82,00.

2. Бенце Халас (Венгрия) – 80,92.

3. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) – 79,45.

4. Павел Файдек (Польша) – 79,15.

5. Михаил Кохан (Украина) – 78,48.