Нафиссату Тьям во второй раз выиграла ЧЕ в семиборье

Двукратная олимпийская чемпионка в семиборье Нафиссату Тьям из Бельгии завоевала золото чемпионата Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия). Ранее Тьям уже становилась чемпионкой Европы в 2018 году. Также она является двукратной чемпионкой мира.
Второй стала полька Адрианна Сулек, бронзовым призёром с национальным рекордом Швейцарии стала Анник Калин.
В беге на 5000 метров чемпионкой Европы стала спортсменка из Германии Констанце Клостерхальфен.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Семиборье. Женщины
1. Нафиссату Тьям (Бельгия) – 6628.
2. Адрианна Сулек (Польша) – 6532.
3. Анник Калин (Швейцария) – 6515.
5000 м. Женщины
1. Констанце Клостерхальфен (Германия) – 14.50,47.
2. Ясемин Джан (Турция) – 14.56,91.
3. Эйлиш Макколган (Великобритания) – 14.59,34.
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