Нафиссату Тьям во второй раз выиграла ЧЕ в семиборье

Двукратная олимпийская чемпионка в семиборье Нафиссату Тьям из Бельгии завоевала золото чемпионата Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия). Ранее Тьям уже становилась чемпионкой Европы в 2018 году. Также она является двукратной чемпионкой мира.

Второй стала полька Адрианна Сулек, бронзовым призёром с национальным рекордом Швейцарии стала Анник Калин.

В беге на 5000 метров чемпионкой Европы стала спортсменка из Германии Констанце Клостерхальфен.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Семиборье. Женщины

1. Нафиссату Тьям (Бельгия) – 6628.

2. Адрианна Сулек (Польша) – 6532.

3. Анник Калин (Швейцария) – 6515.

5000 м. Женщины

1. Констанце Клостерхальфен (Германия) – 14.50,47.

2. Ясемин Джан (Турция) – 14.56,91.

3. Эйлиш Макколган (Великобритания) – 14.59,34.