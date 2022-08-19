Игрок НФЛ заплатит самый крупный штраф в истории лиги после обвинений в харассменте

Спортсмен Национальной футбольной лиги (НФЛ) Дешон Уотсон, выступающий за «Кливленд Браунс», заплатит самый крупный штраф в истории лиги после обвинений в сексуальных домогательствах. Игрок будет дисквалифицирован на 11 игр и заплатит штраф в размере $ 5 млн за многочисленные нарушения личного поведения, что является одним из самых серьёзных штрафов в истории НФЛ, сообщает Yahoo Sports.
24 женщины обвинили Уотсона в сексуальных домогательствах и подали гражданские иски.
«Я всегда мог отстаивать свою невиновность и всегда говорил, что никогда никого не оскорблял и не проявлял неуважения. В то же время я должен продолжать продвигаться вперёд в своей жизни и карьере. Я извинился перед всеми, кого затронула эта ситуация. Много людей, которые были спровоцированы», − приводит слова Дешона Уотсона Yahoo Sports.
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