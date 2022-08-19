Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Игрок НФЛ заплатит самый крупный штраф в истории лиги после обвинений в харассменте

Игрок НФЛ заплатит самый крупный штраф в истории лиги после обвинений в харассменте
Комментарии

Спортсмен Национальной футбольной лиги (НФЛ) Дешон Уотсон, выступающий за «Кливленд Браунс», заплатит самый крупный штраф в истории лиги после обвинений в сексуальных домогательствах. Игрок будет дисквалифицирован на 11 игр и заплатит штраф в размере $ 5 млн за многочисленные нарушения личного поведения, что является одним из самых серьёзных штрафов в истории НФЛ, сообщает Yahoo Sports.

24 женщины обвинили Уотсона в сексуальных домогательствах и подали гражданские иски.

«Я всегда мог отстаивать свою невиновность и всегда говорил, что никогда никого не оскорблял и не проявлял неуважения. В то же время я должен продолжать продвигаться вперёд в своей жизни и карьере. Я извинился перед всеми, кого затронула эта ситуация. Много людей, которые были спровоцированы», − приводит слова Дешона Уотсона Yahoo Sports.

Новость по теме
Болельщица пострадала в результате второй массовой драки игроков НФЛ за два дня
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022