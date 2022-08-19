«От этих санкций никто не выиграет». В Норвегии призвали найти компромисс с ВАДА

Глава Норвежской федерации гандбола Каре Гейр Лио прокомментировал возможное наложение санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) за нарушение антидопингового кодекса. Отметим, что в 2023 и 2025 годах в Норвегии должны пройти женский и мужской чемпионаты мира по гандболу, а в 2026 и 2028 годах страна готовится принять европейские первенства. Лио призывает стороны как можно скорее урегулировать проблему, так как в случае санкций Норвегия потеряет право на проведение данных турниров.



«Этого не может быть. Стороны должны сесть и найти компромисс. От этих санкций никто не выиграет. Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. У меня есть чёткий посыл — необходимо как можно скорее решить данный вопрос», — цитирует Лио NRK.



Напомним, по действующим в стране правилам взять допинг-тест у юниоров можно только с согласия опекунов, а следовательно, только после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы. Однако это расходится с положением антидопингового кодекса, согласно которому подобное предупреждение возможно только при необходимости. Такая ситуация в Норвегии наблюдается уже не менее двух лет, поэтому спортивные власти всерьёз опасаются, что в 2023 году ВАДА наложит на весь спорт страны санкции.

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