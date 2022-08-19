Определились победители первенства Санкт-Петербурга по парусному спорту

Подведены итоги первенства Санкт-Петербурга по парусному спорту. Регата проходила с 13 по 18 августа в северной столице. В соревнованиях принимали участие 393 гонщика в 15 классах яхт. Гонки проходили на четырёх дистанциях.

Главная интрига сохранялась в классе «Оптимист». По итогам восьми гонок первое место занял Павел Гущин. На второй позиции с отставанием всего на одно очко оказался Андрей Жаков (ДСПК Рауту/Академия), а третьим стал Иван Ивановский. Среди девушек первой стала Ксения Романова. Все четверо — представители Академии парусного спорта.



На белой дистанции парусных досок в классе «Техно» до 17 лет победу одержал Максим Лукьянов, а Роман Пустонин — второй. Третье место в общем зачёте, а также первое среди девушек заняла Майя Герфурт. Все трое — представители Академии парусного спорта. Даниил Карасёв — третий среди юношей.



В зачётной группе до 15 лет первым с преимуществом в девять очков стал Дмитрий Панькин (Академия). Среди девушек на первом месте Ангелина Шпинева (Крестовский остров). Степан Панькин и Полина Тонкошкурова (Академия) — первые в зачётной группе до 13 лет.



В классе 29er первыми в общем зачёте стали Артём Гункер и Софья Пушева (Крестовский остров). Второе место в общем зачёте и первое место среди юношей досталось команде Александра Манибаева и Мирона Лелюх (Академия), а Илья Лукьянов и Илья Голованов (Самарская область) оказались на третьей строчке турнирной таблицы в общем зачёте и на второй среди юношей. Золото у девушек взяли Алиса Коданева и Вивея Еременко из Академии, серебро у Екатерины Васильевой и Янины Калиненковой (Академия).



На самой многочисленной жёлтой дистанции в классе 470 победили Марк Павлов и Софья Верещагина (Академия), второе место у Владимира Новоселова и Марии Кондрашовой (Крестовский остров), Артём Максимкин и Татьяна Голозубова (Академия) — третьи. В 420 весь пьедестал заняли спортсмены Академии парусного спорта: золото у Александра Лаптева и Александра Оганяна, серебро у Кирилла Шуненкова и Андрея Федорова и бронза у экипажа Никита Черных и Владимир Любомиров. Анастасия Бабанова и Анастасия Сухих (Академия) — первые среди девушек.



В «Лазер-Стандарт» первым стал Ярослав Никушин (Ростовская область). Лев Лебедев (Академия) — второе место, а третье у спортсмена Крестовского острова Ивана Жилкина. В дивизионе «Лазер Радиал» победу среди юношей одержал Родион Гаврюшенко (Академия), а серебро завоевал его однокомандник Владимир Лебедев. Владислав Алехин (Крестовский остров) — третий. Среди девушек первой стала Станислава Гункер (Крестовский остров), Александра Пика (Академия) — вторая, и Елизавета Нефедова (Балтиец) — третья. В самом многочисленном классе на жёлтой дистанции — «Лазер 4.7» — золото и серебро у спортсменов Крестовского острова Филиппа Вылегжанина и Глеба Глотова. Бронза у Сергея Ефимова из Москвы. Первой среди девушек стала Варвара Канафьева (Крестовский остров), Алиса Ивановская (Академия) — вторая и Полина Романевич из Крестовского острова — третья.



В «Луч-Мини» первым стал Арсений Афонин (Балтиец), на втором месте в общем зачёте и среди девушек — Милена Бобер (Крестовский остров), третий в общем зачёте и второй среди юношей — Глеб Малков (Крестовский остров). Серебро среди юношей за Макаром Кузнецовым (Академия). Среди девушек на второй строчке Анна Скирмонт (Крестовский остров), а на третьей — Анфиса Веретенникова (Балтиец).