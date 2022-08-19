Губерниев: наплевать на норвежцев. Нам надо заниматься своей страной

Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном отстранении норвежских спортсменов от международных соревнований за нарушение антидопингового кодекса.



«Нам надо меньше комментировать всё, что происходит с Норвегией. Можно сказать, наплевать на норвежцев. Нам надо заниматься своей собственной страной, потому что сейчас, когда российский спорт почти нигде не выступает, мы пропускаем всё, что можем. Нашему спорту ставят условия. Если мы хотим до конца навредить российскому спорту, то нужно выяснять, что происходит у норвежцев.



Мне насрать, что у них там случилось. Я люблю свою страну, меня интересуют наш спорт и ситуация в России. Надо меньше обращать внимания на эту ситуацию с Норвегией, они без нас разберутся», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

Новость по теме Свищёв не верит, что ВАДА и МОК отстранят Норвегию после нарушения антидопинговых правил