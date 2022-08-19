Магнус Карлсен примет участие в чемпионате мира по шахматам Фишера

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен примет участие во втором чемпионате мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по шахматам Фишера, который пройдёт в Рейкьявике (Исландия) с 25 по 30 октября 2022 года, сообщает пресс-служба ФИДЕ.
За звание чемпиона мира по шахматам Фишера будут бороться восемь игроков. Трое из четырёх − это действующий чемпион мира в этом виде американский гроссмейстер Уэсли Со, норвежец Магнус Карлсен и исландский гроссмейстер Хьйёрвар Стейнн Гретарссон. Четвёртый игрок получит уайлд-кард от президента ФИДЕ. К указанным шахматистам присоединятся четыре победителя онлайн-квалификаций, которые пройдут в августе.
В финале первого розыгрыша в 2019 году, проходившего в Норвегии, американский гроссмейстер Уэсли Со победил чемпиона по классическим шахматам Магнуса Карлсена.
Шахматы Фишера − вариант шахмат, предложенный легендарным Бобби Фишером, чемпионом мира по шахматам 1972-1975 годов. Правила игры такие же, как и в стандартных шахматах, но начальное положение фигур перемешивается случайным образом.
- 19 августа 2022
-
14:59
-
14:49
-
14:21
-
14:04
-
13:41
-
13:36
-
13:25
-
13:15
-
13:01
-
12:31
-
12:26
-
12:00
-
11:25
-
11:13
-
10:43
-
10:12
-
09:48
-
00:53
-
00:31
-
00:21
- 18 августа 2022
-
23:52
-
23:32
-
23:13
-
21:33
-
20:55
-
20:40
-
20:16
-
19:38
-
16:44
-
16:42
-
16:35
-
16:34
-
16:10
-
15:34
-
15:24