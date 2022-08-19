Магнус Карлсен примет участие в чемпионате мира по шахматам Фишера

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен примет участие во втором чемпионате мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по шахматам Фишера, который пройдёт в Рейкьявике (Исландия) с 25 по 30 октября 2022 года, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

За звание чемпиона мира по шахматам Фишера будут бороться восемь игроков. Трое из четырёх − это действующий чемпион мира в этом виде американский гроссмейстер Уэсли Со, норвежец Магнус Карлсен и исландский гроссмейстер Хьйёрвар Стейнн Гретарссон. Четвёртый игрок получит уайлд-кард от президента ФИДЕ. К указанным шахматистам присоединятся четыре победителя онлайн-квалификаций, которые пройдут в августе.

В финале первого розыгрыша в 2019 году, проходившего в Норвегии, американский гроссмейстер Уэсли Со победил чемпиона по классическим шахматам Магнуса Карлсена.

Шахматы Фишера − вариант шахмат, предложенный легендарным Бобби Фишером, чемпионом мира по шахматам 1972-1975 годов. Правила игры такие же, как и в стандартных шахматах, но начальное положение фигур перемешивается случайным образом.