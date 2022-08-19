Алиса Шмидт: в Германии нелегко жить только за счёт лёгкой атлетики

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира, рассказала, что её хобби является ведение социальных сетей и модельный бизнес. Отметим, что у 23-летней бегуньи более четырёх миллионов подписчиков.

«Соцсети — это моё хобби, мне нравится этим заниматься, но основное внимание я уделяю спорту. Для всех спортсменов полезно быть активными в социальных сетях, чтобы найти спонсоров. Нелегко, особенно в Германии, жить только за счёт лёгкой атлетики.

Многим спортсменам приходится выполнять другую работу, чтобы была возможность спокойно жить и тренироваться. Повторюсь, основное внимание я уделяю спорту и учёбе, а затем идут все остальные вещи. Но мне также нравится работать моделью», — приводит слова Шмидт официальный сайт Международного олимпийского комитета.