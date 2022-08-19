Александр Котов признан самым ценным игроком Суперлиги сезона-2021/2022

Гандболист Александр Котов выбран самым ценным игроком Суперлиги сезона-2021/2022. Выбор сделан на основе голосования тренеров команд-участниц чемпионата России с учётом мнения жюри, спортивных журналистов и итогов интернет-опроса болельщиков, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Правый полусредний «Чеховских медведей» впервые удостоен такой награды.



Всего в сезоне-2021/2022 Александр Котов провёл в Суперлиге 21 матч. На его счету 113 голов, 174 броска, 12 заработанных в пользу своей команды пенальти и 61 результативная передача. Из-за травмы Котов пропустил финальные матчи.

Ранее самым ценным игроком женской Суперлиги сезона-2021/2022 была признана Анна Вяхирева, выступавшая за «Ростов-Дон».