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Великобритания выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по академической гребле

Великобритания выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по академической гребле
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Завершился чемпионат Европы по академической гребле, который с 11 по 14 августа проходил в Мюнхене (Германия). В соревнованиях принимали участие представители 33 стран. По итогам чемпионата победу в медальном зачёте одержала Великобритания, в активе которой шесть золотых медалей, три серебряных и одна бронзовая.

На второй строчке с восемью наградами в копилке расположилась румынская сборная (пять золотых медалей, три бронзовых). Тройку призёров замкнула Италия (четыре золота, два серебра, три бронзы).

Чемпионат Европы по летним видам спорта. Академическая гребля. Медальный зачёт.

1. Великобритания (6, 3, 1).
2. Румыния (5, 0, 3).
3. Италия (4, 2, 3).

Напомним, российские спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине и не принимали участия в этом турнире.

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