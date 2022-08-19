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Ласицкене — о победе на мемориале Куца: не было соревновательного духа, как-то всё грустно

Ласицкене — о победе на мемориале Куца: не было соревновательного духа, как-то всё грустно
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Олимпийская чемпионка 2020 года по прыжкам в высоту, российская легкоатлетка Мария Ласицкене поделилась эмоциями после победы на мемориале Куца, который проходил в Москве. 29-летняя спортсменка показала результат в 1,88 метра.

«Разочарована, что не удалось взять высоту 1,95 метра. Стартом недовольна. Самочувствие было хорошее, но ощущение, будто бы прошла открытая тренировка. Никакого мандража, никакого переживания. Всё в штатном режиме.

Не было даже эмоций, чтобы даже себя как-то взбодрить, поднять туда выше. Это, конечно, связано и с тем, что пришлось соревноваться с самой собой. Девочки быстро закончили. Да и не было этого соревновательного духа. Как-то всё грустно», — сказала Ласицкене в эфире телеканала «Матч».

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