Итальянец Тамбери на радостях горячо обнял украинца Проценко после победы на ЧЕ. Видео

Олимпийский чемпион итальянец Джанмарко Тамбери на радостях горячо обнял украинца Андрея Проценко после завершения соревнований в прыжках в высоту на чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене (Германия).

Дело в том, что именно неудача Проценко на высоте 2,32 метра принесла Тамбери титул чемпиона Европы. Взяв 2,30, Тамбери лидировал. Чтобы обойти итальянца или хотя бы занять второе место, украинцу нужно было прыгать на 2,32, поэтому он перенёс последнюю попытку на эту высоту. В секторе остались только Тамбери и Проценко, неудача которого в единственной попытке автоматически принесла итальянцу золото. Проценко же остался с бронзой, по попыткам уступив серебро немцу Тобиасу Потие.

Видео можно посмотреть на канале European Athletics в YouTube. Права на видео принадлежат European Athletics.