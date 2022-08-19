Данил Лысенко рассказал, как продал квартиру, чтобы вернуться в спорт

Серебряный призёр чемпионата мира — 2017 в прыжках в высоту Данил Лысенко рассказал, что для возобновления спортивной карьеры после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил ему пришлось продать купленную на призовые деньги квартиру.



«Накоплений не осталось. Но когда мне было лет 20, я призовыми накопил неплохую сумму. Купил квартиру в родном Бирске. И вот, уходя со стройки, решил её продать. Потому что очень хотелось вернуться в спорт, а других вариантов особо не было. Так мы получили сумму, с которой можно существовать и спокойно тренироваться какое-то время», — приводит слова Лысенко «Спорт-экспресс».



Лысенко был отстранён международной федерацией в августе 2018 года за три нарушения правил доступности для тестирования за календарный год, а затем был дисквалифицирован на четыре года за фальсификацию представленных документов.



Лысенко — победитель зимнего чемпионата мира 2018 года в Бирмингеме и серебряный призёр летнего мирового первенства 2017 года в Лондоне.

Новость по теме Данил Лысенко принёс извинения российским легкоатлетам