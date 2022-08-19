В продаже билеты на Суперкубок ЦСКА — «Ростов-Дон»
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Началась продажа билетов на матч Суперкубка России по гандболу среди женских команд. За трофей будут бороться чемпион России «Ростов-Дон» и обладатель Кубка страны московский ЦСКА. Встреча пройдёт 10 сентября в 14:00 в Москве на площадке волейбольной арены «Динамо».
В сезоне-2021/2022 ЦСКА впервые стал обладателем Кубка России, победив в финале «Ростов-Дон». По итогам чемпионата России ЦСКА стал обладателем серебряных медалей, уступив ростовскому клубу. «Ростов-Дон» — девятикратный чемпион России и семикратный обладатель Суперкубка. ЦСКА выигрывал национальное первенство в 2021 году.
Билеты можно приобрести на сайте ЦСКА. Обладатели абонементов 2022/2023 на матчи ЦСКА смогут бесплатно посетить Суперкубок.
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