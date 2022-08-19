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Jumbo-Visma выиграла первый этап многодневки «Вуэльта Испании»

Jumbo-Visma выиграла первый этап многодневки «Вуэльта Испании»
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Велошоссейная команда из Нидерландов Jumbo-Visma выиграла первый этап многодневки «Вуэльта Испании» — командную гонку на время. Эдоардо Аффини, Майк Тёниссен, Роберт Гесинк, Крис Харпер, Роан Деннис, Сепп Кусс, Примож Роглич и Сэм Омен преодолели дистанцию в 23,2 км в Утрехте за 24 минуты 40 секунд.

Jumbo-Visma опередила всех преследователей более чем на 10 секунд. В борьбе за второе место британская команда INEOS Grenadiers на одну секунду опередила бельгийский коллектив Quick-Step Alpha Vinyl.

Велошоссе. «Вуэльта Испании». Первый этап
Командная гонка на время, 23,2 км

1. Jumbo-Visma (Нидерланды) – 24.40.
2. INEOS Grenadiers (Великобритания) – отставание 0.13.
3. Quick-Step Alpha Vinyl Team (Бельгия) +0.14.

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