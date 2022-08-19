Карстен Вархольм обновил рекорд, который держался 40 лет
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На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), определился победитель в беге на 400 метров с барьерами.
Рекордсмен мира и Европы норвежец Карстен Вархольм одержал победу, переписав на себя ещё одно достижение. Вархольм пробежал дистанцию за 47,12 секунды и обновил рекорд соревнований, который держался 40 лет. 8 сентября 1982 года представитель ФРГ Харальд Шмид пробежал 400 метров с барьерами за 47,48 секунды.
Серебряным призёром стал француз Вильфрид Аппьо, бронзу завоевал Ясмани Копелло из Турции.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
400 метров с барьерами. Мужчины
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,12.
2. Вильфрид Аппьо (Франция) – 48,56.
3. Ясмани Копелло (Турция) – 48,78.
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