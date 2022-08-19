Карстен Вархольм обновил рекорд, который держался 40 лет

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), определился победитель в беге на 400 метров с барьерами.

Рекордсмен мира и Европы норвежец Карстен Вархольм одержал победу, переписав на себя ещё одно достижение. Вархольм пробежал дистанцию за 47,12 секунды и обновил рекорд соревнований, который держался 40 лет. 8 сентября 1982 года представитель ФРГ Харальд Шмид пробежал 400 метров с барьерами за 47,48 секунды.

Серебряным призёром стал француз Вильфрид Аппьо, бронзу завоевал Ясмани Копелло из Турции.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

400 метров с барьерами. Мужчины

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,12.

2. Вильфрид Аппьо (Франция) – 48,56.

3. Ясмани Копелло (Турция) – 48,78.