Украинка Бех-Романчук выиграла ЧЕ с лучшим результатом сезона в Европе в тройном прыжке

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), определилась победительница в тройном прыжке. Ей стала украинская спортсменка Марина Бех-Романчук. В пятой попытке украинка приземлилась на отметке 15,02 метра, что является лучшим результатом сезона в Европе.
Отметим, что и остальные результативные попытки Бех-Романчук были дальше, чем результат серебряного призёра Кристины Мякеля. Для финки 14,64 – национальный рекорд. Бронзу завоевала Ханна Миненко из Израиля.
Накануне Бех-Романчук заняла четвёртое место на чемпионате Европы в прыжках в длину.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Тройной прыжок. Женщины
1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 15,02.
2. Кристина Мякеля (Финляндия) – 14,64.
2. Ханна Миненко (Израиль) – 14,45.
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