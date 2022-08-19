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Украинка Бех-Романчук выиграла ЧЕ с лучшим результатом сезона в Европе в тройном прыжке

Украинка Бех-Романчук выиграла ЧЕ с лучшим результатом сезона в Европе в тройном прыжке
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На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), определилась победительница в тройном прыжке. Ей стала украинская спортсменка Марина Бех-Романчук. В пятой попытке украинка приземлилась на отметке 15,02 метра, что является лучшим результатом сезона в Европе.

Отметим, что и остальные результативные попытки Бех-Романчук были дальше, чем результат серебряного призёра Кристины Мякеля. Для финки 14,64 – национальный рекорд. Бронзу завоевала Ханна Миненко из Израиля.

Накануне Бех-Романчук заняла четвёртое место на чемпионате Европы в прыжках в длину.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Тройной прыжок. Женщины

1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 15,02.
2. Кристина Мякеля (Финляндия) – 14,64.
2. Ханна Миненко (Израиль) – 14,45.

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