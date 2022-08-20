Зарнел Хьюз и Муджинга Камбунджи — чемпионы Европы в беге на 200 метров

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), определились победители в беге на 200 метров.

Мужской забег с результатом 20,07 секунды выиграл британец Зарнел Хьюз. Серебряным призёром стал его соотечественник Нетанель Митчелл-Блэйк. Третье время показал итальянец Филиппо Торту.

Чемпионкой Европы среди женщин стала Муджинга Камбунджи из Швейцарии, призёрами – британка Дина Эшер-Смит и датчанка Ида Карстофт.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

200 метров. Мужчины

1. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 20,07.

2. Нетанель Митчелл-Блэйк (Великобритания) – 20,17.

3. Филиппо Торту (Италия) – 20,27.

200 метров. Женщины

1. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 22,32.

2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,43.

3. Ида Карстофт (Дания) – 22,72.