«Спартак» и ЦСКА вышли в полуфинал Суперфинала ЧР по пляжному футболу

Московские команды «Спартак» и ЦСКА вышли в полуфинал Суперфинала чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 6:4. Хет-триком в составе победителей отметился Андрей Котенёв. Также по голу на счету у Максима Аркана, Анатолия Рябко и Дениса Пархоменко. У самарцев голы забили Кирилл Филиппов, Борис Стальмахов, Валентин Михайлов и Никита Сафронов.

Основное и дополнительное время четвертьфинала ЦСКА – «Дельта» завершились со счётом 5:5. В серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:2. Дублем в составе победителей отметился Джордан. Также по голу на счету у Элиотта Монода, Михаила Семёнова и Сергея Степлиани. У саратовцев по голу забили Катарино, Иван Тетерин, Александр Гусев, Вадим Бокач и Андрей Панкратов.

В серии послематчевых пенальти Артемий Дрозд и Иван Тетерин пробили мимо ворот. У ЦСКА не реализовал девятиметровый Эду Суарес.

В полуфинале «Спартак» сыграет против «Локомотива», ЦСКА встретится с «Кристаллом».

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Четвертьфиналы

«Спартак» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 6:4 (1:1, 2:1, 3:2).

«Дельта» (Саратов) – ЦСКА (Москва) – 5:5 (2:4, 1:1, 2:0, 0:0, по пен. — 2:4).