«Ревела и говорила, что всё подстроено». Д. Аверина – о решении отдать золото сестре на ЧМ

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, как приняла решение отдать сестре Арине золотую медаль за многоборье на чемпионате мира 2018 года.

«Изначально это было тогда, когда мы узнали, что Ариша не попала в многоборье.

Мы выступили в отдельных видах, это было, конечно, всё подстроено, ну да ладно. Выступила отдельные виды, и она начала как-то меня настраивать на многоборье. В итоге я ревела и говорила: «Они специально так сделали, что тебя убрали. Я не хочу вообще выступать, они то же самое сделают со мной, зачем мне выступать? Первое место займёт Саша Солдатова». Ариша меня настраивала и сказала: «Всё будет хорошо, ты, главное, не переживай, ни о чём не думай. Ни о месте, ни об оценках. Выступай так, как ты умеешь. Ты обязательно будешь первой».

Я сказала: «Если буду первой, то эту медаль я отдам тебе. Это будет твоя заслуга, а не моя. Всё, что ты сейчас делаешь – это всё твоё, поэтому если я выиграю, то эту медаль отдам тебе». Так и получилось. Когда выиграла, то отдала медаль Арише.

Нам перед многоборьем подарили игрушку — собачку (мы назвали её Бонечка). Я говорю Арише: «Очень хорошая собачка, давай, бери её с собой на многоборье, это будет наш новый талисман». И когда я подарила ей медаль, Ариша повесила её на Бонечку. Медаль долго висела. И на отдых с Аришей Бонечка поехала вместе с медалью. Потом уже сняли её, потому что медаль тяжёлая, зачем её каждый раз возить. Сейчас медаль висит отдельно у Ариши, а игрушку она до сих пор возит с собой», — приводит слова Дины её фан-сообщество «LL CREATION».