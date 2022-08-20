Матыцин: на Спартакиаде планируем премиальные в размере чемпионатов мира

Министр спорта РФ Олег Матыцин на пресс-конференции, посвященной официальному открытию Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта, рассказал о согласовании документов по размеру премиальных для призёров. Соревнования проходят с 10 августа по 2 октября.
«Все понимают, что сейчас непростой период для российского спорта. Не буду говорить о недопустимости политизации, все это понимают. Наша задача в том, чтобы обеспечить конкурентность и соревновательность наших спортсменов, обеспечить им социальные гарантии. По итогам Спартакиады будут присваиваться звания и разряды.
Планируем, что будут премиальные в размере чемпионатов мира − и спортсменам, и тренерам. Документ находится на согласовании в правительстве. Сейчас важно для всех иметь стабильный календарь, и Спартакиада служит тому гарантом», − приводит слова Олега Матыцина ТАСС.
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