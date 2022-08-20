Матыцин: уверен, что российский спорт скоро вернется на международные арены

Министр спорта РФ Олег Матыцин на пресс-конференции, посвященной официальному открытию Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта, выразил уверенность, что российский спорт скоро вернется на международные арены.



«Конкуренцию во многих видах спорта определяют российские спортсмены. Тяжело заочно конкурировать по олимпийским и неолимпийским дисциплинам, уверен, уровень внутренней конкуренции позволяет сохранить дееспособность наших команд.



Мы уже слышим некоторые разумные голоса, так что уверен, что российский спорт скоро вернется на международные арены и вернется не менее сильным», − приводит слова Олега Матыцина ТАСС.

С началом спецоперации на Украине многие российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях.