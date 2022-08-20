Антигони Нтрисмпиоти выиграла вторую золотую медаль в спортивной ходьбе на ЧЕ

Греческая легкоатлетка Антигони Нтрисмпиоти стала двукратной чемпионкой Европы по спортивной ходьбе, придя первой к финишу на дистанции 20 км на чемпионате Европы по лёгкой атлетике — 2022, который проходит в Мюнхене (Германия). Ранее она завоевала золотую медаль на дистанции 35 км.

В аналогичном соревновании у мужчин первое место занял испанский легкоатлет Мартин Альваро. Серебряная медаль у шведа Персеуса Карлстрёма, третье место − у соотечественника чемпиона, Диего Гарсия Карреры.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Спортивная ходьба. 20 км. Женщины



1. Антигони Нтрисмпиоти (Греция) – 1:29,03.

2. Катаржина Здзебло (Польша) – 1:29,20.

3. Саския Файги (Германия) – 1:29,25.



20 км. Мужчины



1. Мартин Альваро (Испания) – 1:19,11.

2. Персеус Карлстрём (Швеция) – 1:19,23.

3. Диего Гарсия Каррера (Испания) – 1:19,45.