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Антигони Нтрисмпиоти выиграла вторую золотую медаль в спортивной ходьбе на ЧЕ

Антигони Нтрисмпиоти выиграла вторую золотую медаль в спортивной ходьбе на ЧЕ
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Греческая легкоатлетка Антигони Нтрисмпиоти стала двукратной чемпионкой Европы по спортивной ходьбе, придя первой к финишу на дистанции 20 км на чемпионате Европы по лёгкой атлетике — 2022, который проходит в Мюнхене (Германия). Ранее она завоевала золотую медаль на дистанции 35 км.

В аналогичном соревновании у мужчин первое место занял испанский легкоатлет Мартин Альваро. Серебряная медаль у шведа Персеуса Карлстрёма, третье место − у соотечественника чемпиона, Диего Гарсия Карреры.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Спортивная ходьба. 20 км. Женщины

1. Антигони Нтрисмпиоти (Греция) – 1:29,03.
2. Катаржина Здзебло (Польша) – 1:29,20.
3. Саския Файги (Германия) – 1:29,25.

20 км. Мужчины

1. Мартин Альваро (Испания) – 1:19,11.
2. Персеус Карлстрём (Швеция) – 1:19,23.
3. Диего Гарсия Каррера (Испания) – 1:19,45.

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