Ангелина Мельникова поделилась фотографиями с открытия Спартакиады

Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова опубликовала в своих социальных сетях новые фотографии. Спортсменка поучаствовала в церемонии поднятия флага на официальном открытии Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта. Соревнования проходят с 10 августа по 2 октября.

«Выносим флаг под гимн», − подписала фотографии Ангелина Мельникова.

Фото: Из личного архива Ангелины Мельниковой

Кроме Ангелины, в церемонии участвовали олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова, олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва, олимпийский чемпион по академической гребле Алексей Свирин, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, олимпийская чемпионка по гандболу Екатерина Ильина и четырёхкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков.