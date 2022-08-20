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Определился первый финалист снукерного турнира European Masters в Фюрте

Определился первый финалист снукерного турнира European Masters в Фюрте
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Английский игрок Кайрен Уилсон со счётом 6:5 переиграл своего соотечественника Али Картера и вышел в финал European Masters в немецком городе Фюрте.

В финале Кайрен Уилсон встретится либо с валлийцем Марком Уильямсом, либо с англичанином Барри Хокинсом. Второй полуфинал состоится 20 августа (20:00 мск).

European Masters проходит в Германии с 16 по 21 августа. В соревнованиях принимают участие 32 профессиональных игрока.

30-летний Кайрен Уилсон до этого становился победителем турнира Shanghai Masters. Англичанин выиграл эти соревнования в 2015 году. Он начал профессиональную карьеру в 2010 году, а в 2020-м поднялся на самую высокую строчку в карьере — четвёртое место мирового рейтинга. Уилсон выходил в финал чемпионата мира, но не смог переиграть в решающем матче Ронни О'Салливана.

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