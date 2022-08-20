Определился первый финалист снукерного турнира European Masters в Фюрте

Английский игрок Кайрен Уилсон со счётом 6:5 переиграл своего соотечественника Али Картера и вышел в финал European Masters в немецком городе Фюрте.
В финале Кайрен Уилсон встретится либо с валлийцем Марком Уильямсом, либо с англичанином Барри Хокинсом. Второй полуфинал состоится 20 августа (20:00 мск).
European Masters проходит в Германии с 16 по 21 августа. В соревнованиях принимают участие 32 профессиональных игрока.
30-летний Кайрен Уилсон до этого становился победителем турнира Shanghai Masters. Англичанин выиграл эти соревнования в 2015 году. Он начал профессиональную карьеру в 2010 году, а в 2020-м поднялся на самую высокую строчку в карьере — четвёртое место мирового рейтинга. Уилсон выходил в финал чемпионата мира, но не смог переиграть в решающем матче Ронни О'Салливана.
- 20 августа 2022
-
19:56
-
19:36
-
19:23
-
19:03
-
18:40
-
17:48
-
17:34
-
16:46
-
16:26
-
16:05
-
15:35
-
14:52
-
14:13
-
11:59
-
10:48
-
00:27
-
00:08
- 19 августа 2022
-
23:49
-
23:34
-
23:17
-
22:58
-
22:40
-
22:09
-
21:11
-
20:35
-
18:48
-
18:22
-
18:00
-
17:31
-
17:04
-
15:38
-
15:20
-
15:09
-
14:59
-
14:49