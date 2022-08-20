Мартинс Дукурс вошёл в тренерский штаб сборной Великобритании по скелетону

Шестикратный чемпион мира, латвийский скелетонист Мартинс Дукурс вошёл в тренерский штаб сборной Великобритании.

«Решение о завершении карьеры было принято не за один день. Мне 38 лет, и хотя меня всегда учили никогда не сдаваться, возможно, сейчас это разумнее сделать. Возможность присоединиться к такой замечательной команде появилась в нужное время.

Если смотреть на историю результатов, то никто не сравнится с Великобританией, даже Германия. У спортсменов есть большой потенциал, и мне нравится то, как всё устроено: структура, планирование.

Здесь есть опытные спортсмены, которые побеждали меня, а я — их. У них действительно хороший потенциал, чтобы стать лучше и добиться больших успехов. Вижу, что они усердно работают, у них хорошие планы и большие цели, и надеюсь, что смогу помочь им достичь их», — приводит слова Дукурса сайт британской федерации скелетона.