Стал известен соперник Уилсона по финалу снукерного турнира European Masters

12-й номер мирового рейтинга Барри Хокинс вышел в финал European Masters в немецком Фюрте, переиграв валлийца Марка Уильямса (7-е место в рейтинге). 43-летний англичанин одержал победу над соперником со счётом 6:2.

Барри Хокинсу предстоит провести финальную встречу с английским игроком Кайреном Уилсоном, который в первом полуфинале оказался сильнее своего соотечественника Али Картера со счётом 6:5. В 1/2 финала матчи проходили из 11 фреймов. Главная встреча турнира запланирована на 21 августа.

Барри Хокинс выходил в финал чемпионата мира по снукеру в 2013 году. Турнир проходил в Шеффилде. Хокинс уступил английскому игроку Ронни О’Салливану 18:12.

European Masters проходит в Германии с 16 по 21 августа.