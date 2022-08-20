Арман Дюплантис выиграл ЧЕ в прыжках с шестом, обновив рекорд соревнований

Олимпийский чемпион 2020 года швед Арман Дюплантис во второй раз в карьере стал чемпионом Европы. Для завоевания золотой медали рекордсмену мира оказалось достаточно прыжка на 5,90 метра. Уже в ранге победителя он заказал высоту 6,06 метра и обновил рекорд соревнований (6,05), который установил в 2018 году, впервые выиграв первенство континента.
Второе место занял представитель Германии Бо Канда Лита Баэре с результатом 5,85 метра. Бронзовую медаль завоевал норвежец Пол Хауген Лиллефоссе, по попыткам опередивший трёх соперников, также взявших 5,75 метра.
Олимпийский чемпион 2012 года француз Рено Лявильни решил, как и Дюплантис, пропустить высоту 5,75 и в итоге остался седьмым со скромным результатом 5,65 метра.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Шест. Мужчины
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,06
2. Бо Канда Лита Баэре (Германия) – 5,85
3. Пол Хауген Лиллефоссе (Норвегия) – 5,75.
4. Рутгер Коппелар (Нидерланды) – 5,75.
5. Тибо Колье (Франция) – 5,75.
6. Сондре Гуттормсен (Норвегия) – 5,75.
7. Рено Лявильни (Франция) – 5,65.
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