Нидерланды выиграли эстафету 4×400 м среди женщин на ЧЕ-2022
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Сборная Нидерландов одержала победу в женской эстафете 4×400 м на чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене.
Голландки финишировали с результатом 3:20,87, за ними прибежала команда Франции — 3:21,68. На третьем месте расположилась сборная Великобритании — 3:21,74. Бельгийки, пришедшие к финишу четвёртыми, отстали от пьедестала более чем на две секунды.
В составе чемпионок 22-летняя Фемке Бол благодаря победе в эстафете стала трёхкратной чемпионкой Европы. До этого голландке удалось взять золотые награды на дистанции 400 м и 400 м с барьерами.
На предыдущем чемпионате Европы в 2018 году сборная Нидерландов взяла серебро в эстафете 4×400 м, уступив лидерство британкам. Бронзу завоевала Германия.
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