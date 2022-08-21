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Призёр ОИ Хемпель заявил, что 14 лет подвергался сексуальному насилию со стороны тренера

Призёр ОИ Хемпель заявил, что 14 лет подвергался сексуальному насилию со стороны тренера
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Двукратный призёр Олимпийских игр по прыжкам в воду немец Ян Хемпель раскрыл, что 14 лет подвергался сексуальном насилию со стороны личного тренера. Об этом один из ведущих спортсменов сборной Германии рассказал в документальном фильме телеканала ARD.

Хемпель признался, что подвергался сексуальному насилию со стороны тренера Венгера Лангера с 11 до 25 лет. Лангер покончил жизнь самоубийством в 2001 году. Согласно словам Яна, Ассоциация водных видов спорта Германии (DSV) знала о ситуации, но бездействовала.

О ситуации, якобы, знал и главный тренер команды на протяжении 20 лет Лутц Бушков, который сейчас временно отстранён от должности из-за обвинений Хемпеля до «выяснения обстоятельств». Бушков в это время находился в Риме (Италия), где сопровождал сборную на чемпионате Европы по водным видам спорта.

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