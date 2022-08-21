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Патрик Хаусдинг: не понимаю, почему Хемпель рассказал о насилии только 25 лет спустя

Патрик Хаусдинг: не понимаю, почему Хемпель рассказал о насилии только 25 лет спустя
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Неоднократный призёр Олимпиад, чемпион мира в прыжках в воду немец Патрик Хаусдинг отреагировал на заявление соотечественника Яна Хемпеля о том, что тот на протяжении 14 лет подвергался сексуальному насилию со стороны тренера.

Венгер Лангер, тренер Хемпеля, покончил жизнь самоубийством в 2001 году. После разоблачения временно отстранён от должности многолетний тренер сборной Германии Лутц Бушков, который, по словам Хемпеля, знал о насилии со стороны Лангера и ничего не предпринимал.

«Вы не можете возлагать на него всю вину, это несправедливо. У него вообще не было права принимать какие-либо решения. В то время он был маленьким винтиком в системе. То, что происходило с Яном, ужасно, его нужно выслушать. Но я не понимаю, почему он делает это достоянием общественности только 25 лет спустя», — приводит слова Хаусдинга Deutsche Welle.

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