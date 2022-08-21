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Сборные России по бобслею и скелетону ожидают нового главного тренера

Сборные России по бобслею и скелетону ожидают нового главного тренера
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У главного тренера сборных России по бобслею и скелетону Данила Чабана завершился срок контракта, и он покинул свой пост. Кандидатура нового специалиста в ближайшее время будет утверждена в Министерстве спорта РФ.

«У Данила Васильевича Чабана истек контракт, после чего он прекратил работу на посту главного тренера сборных России по бобслею и скелетону. Павел Витальевич Щегловский перестал быть старшим тренером национальной команды по бобслею. Кандидатуры главного тренера сборных по бобслею и скелетону, а также старшего тренера по бобслею в настоящее время находятся на утверждении в Министерстве спорта России», − приводит слова представителя Федерации бобслея России ТАСС.

Данил Чабан возглавлял сборные России по бобслею и скелетону с 2017 года.

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