Сборные России по бобслею и скелетону ожидают нового главного тренера

У главного тренера сборных России по бобслею и скелетону Данила Чабана завершился срок контракта, и он покинул свой пост. Кандидатура нового специалиста в ближайшее время будет утверждена в Министерстве спорта РФ.
«У Данила Васильевича Чабана истек контракт, после чего он прекратил работу на посту главного тренера сборных России по бобслею и скелетону. Павел Витальевич Щегловский перестал быть старшим тренером национальной команды по бобслею. Кандидатуры главного тренера сборных по бобслею и скелетону, а также старшего тренера по бобслею в настоящее время находятся на утверждении в Министерстве спорта России», − приводит слова представителя Федерации бобслея России ТАСС.
Данил Чабан возглавлял сборные России по бобслею и скелетону с 2017 года.
- 21 августа 2022
-
12:38
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
11:59
-
00:15
-
00:06
-
00:00
- 20 августа 2022
-
23:49
-
23:22
-
22:44
-
21:14
-
20:13
-
19:56
-
19:36
-
19:23
-
19:03
-
18:40
-
17:48
-
17:34
-
16:46
-
16:26
-
16:05
-
15:35
-
14:52
-
14:13
-
11:59
-
10:48
-
00:27
-
00:08
- 19 августа 2022
-
23:49
-
23:34
-
23:17
-
22:58
-
22:40