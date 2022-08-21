Партнёр Хемпеля в синхронных прыжках признался, что знал о насилии со стороны тренера

Немецкий прыгун в воду Хейко Мейер отреагировал на заявление соотечественника и партнёра Яна Хемпеля о том, что тот на протяжении 14 лет подвергался сексуальному насилию со стороны тренера.

Венгер Лангер, тренер Хемпеля, покончил жизнь самоубийством в 2001 году. После разоблачения временно отстранён от должности многолетний тренер сборной Германии Лутц Бушков, который, по словам Хемпеля, знал о насилии со стороны Лангера и ничего не предпринимал.

«Я знал, что это происходило. Но не подозревал, что всё настолько далеко зашло, меня это потрясло», — приводит слова Deutsche Welle. При этом Хейко отметил, что Хемпель никогда не раскрывал ему подробностей.

Отметим, что Хемпель и Мейер на Олимпийских играх – 2000 вместе завоевали бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.