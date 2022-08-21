Вайцеховская скептически отнеслась к признанию Хемпеля, обвинившего тренера в насилии

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на заявление призёра ОИ из Германии Яна Хемпеля о том, что тот на протяжении 14 лет подвергался сексуальному насилию со стороны тренера.
«Немножко воскресных ужастиков из любимого вида спорта. Коротко: четырёхкратный чемпион Европы, призёр двух Олимпиад и двух чемпионатов мира в прыжках в воду Ян Хемпель признался в том, что с 11 до 25-ти лет, начиная со времён ГДРовского спортивного детства, его насиловал его же собственный тренер.
Лично у меня в таких случаях всегда возникает два вопроса: с какой целью человек, которому вообще-то 50 лет сегодня исполнилось, признался об этом только сейчас, когда тренера уже 21 год нет в живых? И почему делает это не в кабинете психотерапевта (если травма настолько глубока), а в СМИ?
Как сказал бы Станиславский: «Не верю…»», — написала Вайцеховская в своём «телеграм-канале».
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