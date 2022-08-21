Великобритания завоевала золото в командном многоборье по спортивной гимнастике на ЧЕ

Сборная Великобритании завоевала золото в командном многоборье по спортивной гимнастике на чемпионате Европы по летним видам спорта — 2022, который продолжается в Мюнхене (Германия).



Британцы, в составе которых есть чемпион Европы — 2022 в индивидуальном многоборье Джо Фрейзер, стали лучшими в командных соревнованиях с общим результатом 254,295 балла. Второе место заняли гимнасты Италии (247,494). Бронзовые медали у спортсменов из Турции (246,162).

Для итальянцев эта награда стала первой командной медалью у мужчин на чемпионатах Европы. Сборная Турции стала двукратным призёром европейских первенств.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Командное многоборье. Мужчины



1. Великобритания – 85,565.

2. Италия – 85,131.

3. Турция – 84,465.