Великобритания завоевала золото в командном многоборье по спортивной гимнастике на ЧЕ

Сборная Великобритании завоевала золото в командном многоборье по спортивной гимнастике на чемпионате Европы по летним видам спорта — 2022, который продолжается в Мюнхене (Германия).
Британцы, в составе которых есть чемпион Европы — 2022 в индивидуальном многоборье Джо Фрейзер, стали лучшими в командных соревнованиях с общим результатом 254,295 балла. Второе место заняли гимнасты Италии (247,494). Бронзовые медали у спортсменов из Турции (246,162).
Для итальянцев эта награда стала первой командной медалью у мужчин на чемпионатах Европы. Сборная Турции стала двукратным призёром европейских первенств.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Командное многоборье. Мужчины
1. Великобритания – 85,565.
2. Италия – 85,131.
3. Турция – 84,465.
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