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Латвийки Граудыня и Кравценока стали чемпионками Европы по пляжному волейболу

Латвийки Граудыня и Кравценока стали чемпионками Европы по пляжному волейболу
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Дуэт из Латвии, Тина Граудыня и Анастасия Кравценока, одержал волевую победу в финальном матче по пляжному волейболу на чемпионате Европы по летним видам спорта − 2022, который проходит в Мюнхене (Германия).

В противостоянии за золотые медали латвийские спортсменки обыграли швейцарок Таню Хюберли и Нину Бруннер со счётом 2:1 (18:21, 21:15, 15:11).

Третье место у пары из Нидерландов Кати Стам и Раисы Шун. Они одержали победу над испанками Даниэлой Альварес Мендосой и Таней Морено Матвеевой.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Женщины

Финал
Граудыня/Кравценока (Латвия) − Хюберли/Бруннер (Швейцария) − 2:1 (18:21, 21:15, 15:11)

Матч за третье место
Стам/Шун (Нидерланды) − Альварес Мендоса/Морено Матвеева (Испания) − 2:1 (19:21, 24:22, 15:11)

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