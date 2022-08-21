Латвийки Граудыня и Кравценока стали чемпионками Европы по пляжному волейболу

Дуэт из Латвии, Тина Граудыня и Анастасия Кравценока, одержал волевую победу в финальном матче по пляжному волейболу на чемпионате Европы по летним видам спорта − 2022, который проходит в Мюнхене (Германия).
В противостоянии за золотые медали латвийские спортсменки обыграли швейцарок Таню Хюберли и Нину Бруннер со счётом 2:1 (18:21, 21:15, 15:11).
Третье место у пары из Нидерландов Кати Стам и Раисы Шун. Они одержали победу над испанками Даниэлой Альварес Мендосой и Таней Морено Матвеевой.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Женщины
Финал
Граудыня/Кравценока (Латвия) − Хюберли/Бруннер (Швейцария) − 2:1 (18:21, 21:15, 15:11)
Матч за третье место
Стам/Шун (Нидерланды) − Альварес Мендоса/Морено Матвеева (Испания) − 2:1 (19:21, 24:22, 15:11)
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