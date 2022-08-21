Артём Долгопят стал чемпионом Европы в вольных упражнениях по спортивной гимнастике
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Олимпийский чемпион израильский гимнаст Артём Долгопят выиграл золотую медаль в вольных упражнениях по спортивной гимнастике на чемпионате Европы по летним видам спорта − 2022, который проходит в Мюнхене (Германия).
38-летний армянский легкоатлет Арутюн Мердинян стал чемпионом Европы в упражнениях на коне.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Вольные упражнения. Мужчины
1. Артём Долгопят (Израиль) – 14,966.
2. Кристофер Месарос (Мексика) – 14,600.
3. Джейк Джарман (Великобритания) – 14,433.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Упражнения на коне. Мужчины
1. Арутюн Мердинян (Армения) – 14,733.
2. Лоран де Мунк (Нидерланды) – 14,700.
3. Нильс Дункель (Великобритания) – 14,633.
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