Артём Долгопят стал чемпионом Европы в вольных упражнениях по спортивной гимнастике

Олимпийский чемпион израильский гимнаст Артём Долгопят выиграл золотую медаль в вольных упражнениях по спортивной гимнастике на чемпионате Европы по летним видам спорта − 2022, который проходит в Мюнхене (Германия).

38-летний армянский легкоатлет Арутюн Мердинян стал чемпионом Европы в упражнениях на коне.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Вольные упражнения. Мужчины

1. Артём Долгопят (Израиль) – 14,966.

2. Кристофер Месарос (Мексика) – 14,600.

3. Джейк Джарман (Великобритания) – 14,433.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Упражнения на коне. Мужчины

1. Арутюн Мердинян (Армения) – 14,733.

2. Лоран де Мунк (Нидерланды) – 14,700.

3. Нильс Дункель (Великобритания) – 14,633.