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Испанские легкоатлетки станцевали макарену перед эстафетой. Видео

Испанские легкоатлетки станцевали макарену перед эстафетой. Видео
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Официальный YouTube-канал чемпионата Европы по лёгкой атлетике опубликовал видео, на котором женская сборная Испании исполняет танец перед стартом эстафеты. Соревнования проходят в Мюнхене.

Видео доступно на YouTube-канале European Athletics. Права принадлежат European Athletics.

Вчера на чемпионате Европы по лёгкой атлетике определились победительницы в женской эстафете 4×400 м. Победу одержала сборная Нидерландов, в составе которой трёхкратной чемпионкой Европы стала бегунья Фемке Бол, уже бравшая золото на дистанции 400 м и 400 м с барьерами. Серебро досталось Польше, а бронза – Великобритании. Сборная Испании заняла в эстафете восьмое место.

В заключительный день чемпионата Европы в Мюнхене разыграют медали в женской эстафете 4×100 м. Финальный забег запланирован на 22:22 мск. До этого станут известны победители ещё в нескольких дисциплинах.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы – 2022. Расписание финалов на 21 августа (время – московское)

Прыжок в высоту. Женщины – 20:05
800 метров. Мужчины – 20:40
Метание копья. Мужчины – 20:50
10 000 метров. Мужчины – 21:00
100 метров с барьерами. Женщины – 21:45
Эстафета 4х100 метров. Мужчины – 22:12
Эстафета 4х100 метров. Женщины – 22:22

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