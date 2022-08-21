Испанские легкоатлетки станцевали макарену перед эстафетой. Видео

Официальный YouTube-канал чемпионата Европы по лёгкой атлетике опубликовал видео, на котором женская сборная Испании исполняет танец перед стартом эстафеты. Соревнования проходят в Мюнхене.
Видео доступно на YouTube-канале European Athletics. Права принадлежат European Athletics.
Вчера на чемпионате Европы по лёгкой атлетике определились победительницы в женской эстафете 4×400 м. Победу одержала сборная Нидерландов, в составе которой трёхкратной чемпионкой Европы стала бегунья Фемке Бол, уже бравшая золото на дистанции 400 м и 400 м с барьерами. Серебро досталось Польше, а бронза – Великобритании. Сборная Испании заняла в эстафете восьмое место.
В заключительный день чемпионата Европы в Мюнхене разыграют медали в женской эстафете 4×100 м. Финальный забег запланирован на 22:22 мск. До этого станут известны победители ещё в нескольких дисциплинах.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы – 2022. Расписание финалов на 21 августа (время – московское)
Прыжок в высоту. Женщины – 20:05
800 метров. Мужчины – 20:40
Метание копья. Мужчины – 20:50
10 000 метров. Мужчины – 21:00
100 метров с барьерами. Женщины – 21:45
Эстафета 4х100 метров. Мужчины – 22:12
Эстафета 4х100 метров. Женщины – 22:22
- 21 августа 2022
-
18:57
-
18:21
-
17:57
-
16:59
-
16:19
-
15:43
-
15:33
-
14:11
-
12:38
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
11:59
-
00:15
-
00:06
-
00:00
- 20 августа 2022
-
23:49
-
23:22
-
22:44
-
21:14
-
20:13
-
19:56
-
19:36
-
19:23
-
19:03
-
18:40
-
17:48
-
17:34
-
16:46
-
16:26
-
16:05
-
15:35
-
14:52
-
14:13
-
11:59