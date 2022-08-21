Пловец Даниил Шаталов прокомментировал победу на Спартакиаде сильнейших в Санкт-Петербурге на дистанции 400 м вольным стилем, а также сравнил свой результат с выступлением на Играх Дружбы.

«Конечно, эта победа много значит. Эти соревнования — альтернатива чемпионатам мира и Европы, на которые нас не пускают. Поэтому подход в подготовке к ним у нас был такой же. Готовились на максимальное время, хотели показать лучшие результаты. Чуть-чуть не получилось, но работаем дальше. Финиш сезона, я считаю, хороший. Я проплыл быстрее на Играх Дружбы. Сейчас старались удержать форму, не особо получилось.

Где было приятнее выступать? Конечно, на Играх Дружбы, потому что там знакомый бассейн. В Казани очень часто проводятся соревнования. Тут новый бассейн, новая вода. Тут вода какая-то твёрдая, немного непривычно. Начинаешь делать гребок и чувствуешь, будто за палку цепляешься, мышцы напрягаются и тяжелее плыть. По сравнению с Играми Дружбы тут всё строго. На Играх Дружбы было больше торжества, а тут пришёл, проплыл, ушёл. Призовые? Это наша работа», — передаёт слова Шаталова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.