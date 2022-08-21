Пловец Минаков сравнил выступление на спартакиаде с выступлениями на турнирах в США

Российский пловец Андрей Минаков прокомментировал победу на Спартакиаде сильнейших, а также сравнил выступление на спартакиаде с выступлениями на соревнованиях в США.
«Были ли проблемы с адаптацией в команде по прилёте? Нет. Никаких нюансов и недопониманий у нас точно не было и не могло быть. Только положительные эмоции. Я рад помочь ребятам, надеюсь, и ребята рады видеть меня. Мы все вместе, сегодня всё получилось! Мы чемпионы! Безусловно, приятно побеждать в родных стенах. Это то, чего так давно не хватало, потому что чемпионаты были и в Казани (по длинной воде), и в «Олимпийском». Всё-таки хотелось длинную воду в Питере проплыть.
Есть ли разница с выступлениями в США? Здесь немножко по-другому. Это скорее нельзя сравнивать. У американцев есть свои нюансы спортивные, у нас свои. То, что может быть принято у них, не принято здесь. Например, американцы в гидрокостюмах тренируются, а потом, не меняя их, идут сразу на старт. У нас же, наоборот, мы надеваем гидрокостюмы и сразу на старт», — сказал Шаталов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
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