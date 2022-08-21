Шведы Оман и Хельвиг взяли золотые медали чемпионата Европы по пляжному волейболу

Шведские волейболисты Давид Оман и Джонатан Хельвиг обыграли чешскую пару, Ондрея Перушича и Давида Швейнера, и стали первыми на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Мюнхене.
Бронзовые медали получили норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сорум. Они в матче за третье место переиграли польских спортсменов Михала Брыля и Бартоша Лосяка 2:0 (21:16, 21:17).
В полуфинале шведская пара оказалась сильнее Мола и Сорума, которые являются четырёхкратными победителями чемпионата Европы.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Мужчины
Финал
Оман/Хельвиг (Швеция) − Перушич/Швейнер (Чехия) − 2:0 (21:16, 21:15)
Матч за третье место
Мол/Сорум (Норвегия) − Брыль/Лосяк(Польша) − 2:0 (21:16, 21:17)
Чемпионат Европы в Германии проходил с 15 по 21 августа.
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