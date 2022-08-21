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Юлия Ефимова выложила солнечные фотографии из Калифорнии

Юлия Ефимова выложила солнечные фотографии из Калифорнии
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новые солнечные фотографии из Калифорнии (США) в своих социальных сетях. Спортсменка предстала на них со своей собакой Джаспером.

Фото: из личного архива Юлии Ефимовой

Фото: из личного архива Юлии Ефимовой

30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

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