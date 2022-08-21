Сборная Великобритании побила рекорд ЧЕ в эстафете 4×100 м у мужчин

Сборная Великобритании завоевала золотые медали чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в Мюнхене (Германия), в эстафете 4×100 м у мужчин, обновив рекорд чемпионатов Европы, который держался более 30 лет.

Лёгкая атлетика. Эстафета 4×100 метров. Мужчины. Финал.

1. Великобритания — 36,67.

2. Франция — 37,94.

3. Польша — 38,15.

4. Нидерланды — 38,25.

5. Швейцария — 38,36.

6. Бельгия — 39,01.

7. Турция — 39, 20.

8. Германия — не финишировали.

Прошлый рекорд чемпионатов Европы (37,79) принадлежал сборной Франции. Он был установлен 1 сентября 1990 года в Сплите (Хорватия). Мировой же рекорд (36,84) принадлежит сборной Ямайки. Он был установлен на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне.

Рекорд британцев – не единственный в этом забеге. Сборные Польши и Швейцарии установили национальные рекорды.