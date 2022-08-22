Итальянец Йеманеберхан победил на ЧЕ в беге на 10 км, на минуту отстав от рекорда Фараха

25-летний итальянский бегун Криппа Йеманеберхан взял золотую медаль в беге на 10 000 м на чемпионате Европы в Мюнхене с результатом 27.46,13.

Вторым прибежал представитель Норвегии Зереи Кбром Мезнги, показавший лучшее время в карьере — 27.46,94. Третье место досталось французскому спортсмену Яну Шрубу – 27.47,13.

Ранее итальянскому легкоатлету никогда не покорялось золото европейского первенства. Он дважды становился бронзовым призёром чемпионата Европы (в 2018 в Берлине на дистанции 10 000 м и в 2022 в Мюнхене на дистанции 5000 м).

Европейский рекорд принадлежит британцу Мо Фараху. Легкоатлет показал результат 26.46,57.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен. Германия. Мужчины. 10 000 метров



1. Криппа Йеманеберхан (Италия) — 27.46,13.

2. Зереи Кбром Мезнги (Норвегия) — 27.46,94.

3. Ян Шруб (Франция) — 27.47,13.