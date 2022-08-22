Италия — победитель медального зачёта ЧЕ по водным видам спорта. Украина на третьем месте

Сборная Италии заняла уверенное первое место в медальном зачёте чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходил с 11 по 21 августа в Риме (Италия).

Спортсмены из Италии завоевали 67 медалей (24 золотые, 24 серебряные, 19 бронзовых). На втором месте оказалась сборная Великобритании с 27 медалями (10 золотых, восемь серебряных, девять бронзовых). На третьем месте с 17 медалями – сборная Украины (10 золотых, шесть серебряных, одна бронзовая). Следом за спортсменами из Украины расположилась сборная Германии, которая завоевала 15 медалей (шесть золотых, две серебряных, семь бронзовых).

Следующий чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт в 2024 году. Соревнования пройдут со 2 по 18 февраля. Отметим, что этот турнир также станет отбором на Олимпиаду-2024 в Париже. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов медалей.