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Германия выиграла медальный зачёт ЧЕ-2022 по лёгкой атлетике

Германия выиграла медальный зачёт ЧЕ-2022 по лёгкой атлетике
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Сборная Германии стала первой в медальном зачёте чемпионата Европы по лёгкой атлетике, который проходил с 15 по 21 августа в Мюнхене.

Немецкая команда завоевала 16 медалей, среди которых семь золотых, семь серебряных и две бронзовые. На втором месте расположилась сборная Великобритании, заработавшая 20 наград (шесть золотых, шесть серебряных, восемь бронзовых). Третьей стала Испания, на счету которой четыре медали высшей пробы, три серебра и три бронзы.

В заключительный день соревнований сборная Германии взяла два золота и опередила конкурентов в борьбе за первое место в общем зачёте. Джулиан Вебер стал первым в метании копья, а ещё одну золотую награду взяли бегуньи в эстафете 4×100 м.

Медальный зачёт. Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Мюнхен. Германия

1. Германия.
2. Великобритания.
3. Испания.
4. Греция.
5. Нидерланды.
6. Польша.
7. Италия.

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