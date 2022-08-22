Германия выиграла медальный зачёт ЧЕ-2022 по лёгкой атлетике

Сборная Германии стала первой в медальном зачёте чемпионата Европы по лёгкой атлетике, который проходил с 15 по 21 августа в Мюнхене.

Немецкая команда завоевала 16 медалей, среди которых семь золотых, семь серебряных и две бронзовые. На втором месте расположилась сборная Великобритании, заработавшая 20 наград (шесть золотых, шесть серебряных, восемь бронзовых). Третьей стала Испания, на счету которой четыре медали высшей пробы, три серебра и три бронзы.

В заключительный день соревнований сборная Германии взяла два золота и опередила конкурентов в борьбе за первое место в общем зачёте. Джулиан Вебер стал первым в метании копья, а ещё одну золотую награду взяли бегуньи в эстафете 4×100 м.

Медальный зачёт. Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Мюнхен. Германия

1. Германия.

2. Великобритания.

3. Испания.

4. Греция.

5. Нидерланды.

6. Польша.

7. Италия.