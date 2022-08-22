Германия выиграла медальный зачёт ЧЕ-2022 по лёгкой атлетике

Сборная Германии стала первой в медальном зачёте чемпионата Европы по лёгкой атлетике, который проходил с 15 по 21 августа в Мюнхене.
Немецкая команда завоевала 16 медалей, среди которых семь золотых, семь серебряных и две бронзовые. На втором месте расположилась сборная Великобритании, заработавшая 20 наград (шесть золотых, шесть серебряных, восемь бронзовых). Третьей стала Испания, на счету которой четыре медали высшей пробы, три серебра и три бронзы.
В заключительный день соревнований сборная Германии взяла два золота и опередила конкурентов в борьбе за первое место в общем зачёте. Джулиан Вебер стал первым в метании копья, а ещё одну золотую награду взяли бегуньи в эстафете 4×100 м.
Медальный зачёт. Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Мюнхен. Германия
1. Германия.
2. Великобритания.
3. Испания.
4. Греция.
5. Нидерланды.
6. Польша.
7. Италия.
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