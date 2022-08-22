Карякин провёл сеанс одновременной игры с жителями Станицы Луганской

Чемпион мира по быстрым шахматам и российский гроссмейстер Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры со станичанами в рамках фестиваля, приобщённого ко Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

«Шахматы объединяют самых разных людей разных религий, национальностей и убеждений. В шахматах есть одни правила, и все им следуют. И это очень здорово. Играйте в шахматы ‒ это круто», — сказал Карякин.

Сергей Карякин после игры наградил самых успешных шахматистов. День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. К этому празднику приурочен фестиваль, который проходит на территории ЛНР с участием актёров кино и театра.