Семикратный чемпион мира по снукеру О’Салливан заявил, что мог добиться большего в карьере

Британский снукерист Ронни О’Салливан заявил, что мог добиться большего в карьере. По словам британца, это чувство не покидает его. В 2022 году О’Салливан в седьмой раз в карьере стал чемпионом мира, он теперь вместе со Стивеном Хендри является рекордсменом по количеству побед на мировом первенстве.
«Я чувствую себя комфортно в том плане, чего я достиг в нашем спорте. Есть я, есть Хендри, ведутся споры, кто из нас более великий. Приятно, что я вхожу в этот список. Но вне зависимости от того, как я оцениваю свои результаты, всё равно чувствую, что мог добиться большего. Меня не покидает это ощущение. И оно вряд ли когда-то уйдёт.
В то же время меня радует, что мои результаты позволяют мне не беспокоиться о собственной игре», — цитирует О’Салливана Mirror.
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