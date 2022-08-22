Британский легкоатлет впал в кому после того, как его сбила машина

Британский 31-летний легкоатлет Бенджамин Грегори впал в кому после того, как его сбила машина, когда он ехал на велосипеде.

Врачи диагностировали у спортсмена перелом шеи и черепа, а также несколько кровоизлияний в мозг.

«Это будет долгое восстановление, но я понимаю, сколько любви и заботы ему уделяют семья и друзья, и у меня есть вера в то, что он справится», — написала жена спортсмена Наоми Хеффернан.

Бенджамин Грегори выступал в многоборье, трижды представляя сборную Уэльса на Играх Содружества. В 2016 году он даже смог установить рекорд страны.

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