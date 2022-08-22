Олимпийская чемпионка Софья Великая будет готовиться к отбору на ОИ-2024

Российская саблистка Софья Великая не выступит на Спартакиаде. Об этом сообщил её тренер Дмитрий Глотов. Но, по словам специалиста, олимпийская чемпионка намеревается готовиться к отбору на Олимпиаду 2024 года, которая пройдёт в Париже (Франция). Пока неизвестно, будут ли допущены на Игры российские спортсмены.



«Сейчас Соня занимается здоровьем, занимается ОФК, находится в тренинге. Поскольку скоро нас ожидает сезон, который должен стать отборочным сезоном на Олимпийские игры в Париже. Если нас всё-таки допустят до международных стартов, она должна быть готова физически. И уже с сентября она начнёт получать индивидуальные уроки, будем заниматься с ней в Новогорске», – цитирует тренера «Матч ТВ».