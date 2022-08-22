Олимпийская чемпионка Софья Великая будет готовиться к отбору на ОИ-2024
Поделиться
Российская саблистка Софья Великая не выступит на Спартакиаде. Об этом сообщил её тренер Дмитрий Глотов. Но, по словам специалиста, олимпийская чемпионка намеревается готовиться к отбору на Олимпиаду 2024 года, которая пройдёт в Париже (Франция). Пока неизвестно, будут ли допущены на Игры российские спортсмены.
«Сейчас Соня занимается здоровьем, занимается ОФК, находится в тренинге. Поскольку скоро нас ожидает сезон, который должен стать отборочным сезоном на Олимпийские игры в Париже. Если нас всё-таки допустят до международных стартов, она должна быть готова физически. И уже с сентября она начнёт получать индивидуальные уроки, будем заниматься с ней в Новогорске», – цитирует тренера «Матч ТВ».
Комментарии
- 22 августа 2022
-
15:21
-
12:06
-
10:48
-
10:03
-
09:25
-
02:51
-
01:34
-
00:58
-
00:39
-
00:29
-
00:13
- 21 августа 2022
-
23:46
-
23:32
-
23:18
-
23:11
-
23:02
-
22:23
-
21:31
-
21:18
-
20:48
-
19:40
-
19:27
-
19:16
-
19:14
-
18:57
-
18:21
-
17:57
-
16:59
-
16:19
-
15:43
-
15:33
-
14:11
-
12:38
-
12:29
-
12:28
Партнерский контент